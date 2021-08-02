محكمة إسرائيلية تؤجل البت بإخلال حى “الشيخ جراح”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية البت بقرار إخلاء حي الشيخ جراح في القدس إلى موعد لم تحدده، وذلك في جلسة عقدت اليوم الإثنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قرار الإرجاء جاء خلال جلسة نظرت في التماسات أفراد 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائهم من منازلهم في الحي، وإحلال مستوطنين مكانهم.

وأوضحت الوكالة أن قرار التأجيل جاء بعد رفض أهالي الحي التوصل لتسوية كانت تنص على أن تبقى العائلات في بيوتها مقابل تعريفهم ب “سكان محميين”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للموسم الماضي

رياضية

يوفنتوس يحسم مصير كيليني رسميا

اخر الاخبار

المغرب يكشف عن إجراءات مشددة لمواجهة موجة كورونا الجديدة

اخر الاخبار

الرئيس التونسي يأمر بإعفاء وزيرين من منصبيهما في الحكومة

اخر الاخبار

ملك الأردن يجتمع باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبى يكشف حقيقة وفاة عقيلة صالح بحادث سير

اخر الاخبار

محكمة إسرائيلية تؤجل البت بإخلال حى “الشيخ جراح”

اخر الاخبار

محكمة إسرائيلية تؤجل البت بإخلال حى “الشيخ جراح”

اخر الاخبار

مصر.. بيان عاجل بعد تعرض القاهرة لهزة أرضية

اخر الاخبار

صور.. أصالة تتألق بفستان خطوبة ابنتها شام

اخر الاخبار

فيديو.. “عن أجره وسر عشقه للحيوانات” محمد رمضان يتحدث

اخر الاخبار

الإمارات.. إطلاق أول مشروع عالمي لاستخراج المياه من الهواء

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطينى تطورات الأوضاع فى القدس

اخر الاخبار

ميقاتي بعد لقائه عون: مهمة تشكيل الحكومة البنانية ”لن تكون مفتوحة“.

اخر الاخبار

وفاة مواطنين في ولاية الجزيرة السودانية بسبب الأمطار الغزيرة

اخر الاخبار

السودان: الخرطوم فى انتظار فيضان النيل وقد تبلغه غدا

اخر الاخبار

الإمارات تستأنف تطعيم الأطفال من سن الثالثة بلقاح “سينوفارم”