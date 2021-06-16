محترف جديد يلتحق بمنتخب العراق للشباب

المستقلة/- وصل المحترف العراقي في صفوف فريق دي جرافشاب الهولندي بلند حسن، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للالتحاق بصفوف منتخب الشباب.

واستقر اللاعب في فندق موفنبيك مقر إقامة منتخب الشباب الذي يعسكر في مصر تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي تنطلق في الشهر الحالي، وسينخرط في تدريبات ليوث الرافدين بدءا من الأربعاء.

يشار إلى أن منتخب الشباب كان قد دخل في معسكر تدريبي مغلق في مصر منذ يوم الجمعة الماضي، تحضيرا لبطولة كأس العرب للشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

ووضعت قرعة البطولة منتخب الشباب في مجموعة ضمته مع منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.