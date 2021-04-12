“محتاجة ارتاح”.. ريهام سعيد تعتزل السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عدم ظهورها على شاشة التليفزيون ومقاطعة السوشيال ميديا خلال شهر رمضان من أجل الاستمتاع بأجواء الشهر الكريم.

وكتبت سعيد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”: “أنا بعتذر عن الظهور في رمضان وهاختلي بنفسي وهقاطع السوشيال ميديا لان انا فعلا محتاجة أرتاح، والقرآن كلنا هانختمه بإذن الله، أنا مش عايزة أشوف سوشيال ميديا ولا يكون ليه علاقة بيها الشهر ده”.

من ناحية أخرى احتفلت ريهام سعيد يوم الإربعاء الماضي بعيد ميلادها الـ45، ونشرت سعيد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو وظهرت في لقطات مع ابنائها الثلاثة، قبل أن تستعرض احتفال فريق عمل قناة النهار بعيد ميلادها، والرسائل التي وجهها عدد من العاملين بالقناة لها بمناسبة عيد ميلادها.

كتبت ريهام سعيد معلقة على الفيديو: “45 سنة، بحبكوا كل كلمه بتفرق معايا فعلا الأصالة ليها ناسها”.

يشار إلى أن آخر أعمال الإعلامية ريهام سعيد الفنية، مشاركتها في مسلسل وادي الجن”، وعرض مؤخراً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدور المسلسل في إطار تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث.

مسلسل “وادي الجن” من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، ومنة إكرام، وعمر خالد، وإنتاج شركة اي برودكشن ومن بطولة مجموعة من المواهب القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، ومنهم خالد كمال، يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهبة عبدالغني، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة،وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وصالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبد الحي، وإنجي أباظة، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.