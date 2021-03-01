محامي دنيا بطمة يكشف عن تطورات جديدة في قضية “حمزة مون بيبي”

المستقلة/- منى شعلان/ عقدت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مؤتمر صحفي بالدار البيضاء، لتعلن من خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمتي النصب والتشهير في القضية المعروفة بـ”حمزة مون بيبي”،بسبب عدم كفاية الأدلة، وذلك بعد أيام من إصدار القضائي المغربي حكمه النافذ بحق النجمة المغربية والتي صدر بحقها حكم بالحبس لمدة عام.

حيث عرض النقيب عبد اللطيف بوعشرين محامى الفنانة المغربية،خلال المؤتمر الصحفي وثائق تفيد ببراءة الشقيقين من تهمة تسيير حساب “حمزة مون بيبي” أو أي علاقة لهما به.

و سرد بوعشرين 4 أسباب كانت وراء رفع محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية في حق بطمة من 8 أشهر إلى 12 شهراً حبساً نافذاً، وقال إن السبب الأول هو أن “المحكمة اعتمدت على شهادة المسمى جواد قنانة مع العلم أن لا وجود له في هذا الملف ولم يقدم أي شكاية”.

وتابع بوعشرين: أن السبب الثاني الذي استندت عليه محكمة الاستئناف لرفع مدة موكلته الحبسية، تواصلها مع الهاكر “أنس عجمي”، من أجل استرجاع حساب شقيقتهما إيمان وابنة شقيقتها بعدما تمت قرصنتهما.

وأضاف: أن السببين الآخرين لرفع عقوبة بطمة من 8 أشهر إلى عام حبساً نافذاً، تقديم الفنانة سعيدة شرف وسلطانه شكايات ضد ابتسام ودنيا بطمة تتهمهما فيها بوجود صلة بينهما وبين حساب حمزة مون بيبي، موضحاً أن المحكمة اعتبرت أن هناك تعدداً للفعل فرفعت فترة العقوبة.

ولفت إلى أن “المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتسيير دنيا بطمة وشقيقتها، للحساب أو أنهما تدخلتا من خلال الصور، في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وأكد محامي دنيا بطمة على أن القضاء المغربي يستمر في تقييد سفر الفنانة المغربية حتى يتم التحقيق معها في تهم أخرى منها، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، مع استمرار حبس شقيقتها ​ابتسام بطمة​ قيد التحقيقات.

وفي أول رد فعل لها على الحكم بالبراءة، تجنبت النجمة المغربية الحديث عن الأمر بشكل مباشر واكتفت بنشر رسالة لمحبيها تؤكد من خلالها أن هناك من يحاول قرصنة حسابها واستهدافها بغرض الإساءة لها، مما دفعها لتأجيل مسابقتها الرمضانية لمتابعيها.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية قرر الشهر الماضي اعتقال إبتسام بطمة بعد أسابيع من إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش التي أدلت باعترافات مفصلة عن المتورطين في القضية، ويبدو أن ما اعترفت قد أسهم في توجيه أصابع الاتهام بعنف نحو شبيهة الفنانة المغربية الشهيرة.

وتعود قضية دنيا بطمة، إلى وجود حساب على منصات التواصل الاجتماعي استهدف شخصيات مشهورة وعامة، ومس حياتهم الشخصية، واستُخدم للتشهير بهم، ليتبين بعد ذلك، بحسب ما تم تداوله، أن بطمة وشقيقتها وآخرون هم من يقفون خلف هذا الحساب المعروف باسم “حمزة مون بيبي”.