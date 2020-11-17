محافظة بغداد : تنصيب 2500 كاميرا حديثة لمراقبة مناطق العاصمة

المستقلة / – افادت محافظة بغداد بقرب افتتاح مشروع المراقبة الامنية للعاصمة المتضمن 2500 كاميرا حديثة عالية التقنية.

وافاد نائب محافظ بغداد علي العيثاوي بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المشروع الذي تنفذه المحافظة، يتابعه شخصيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان المشروع الذي سيفتتح قريبا، يمكنه مراقبة 90 بالمئة من مناطق العاصمة.

ونوه بان غالبية الطرق الموجودة في العاصمة، دخلت ضمن خدمة المراقبة للمشروع حفاظا على الوضع الامني، مؤكدا ان هناك نحو 2500 كاميرا حديثة عالية التقنية، تنتشر في مناطق وشوارع العاصمة يمكنها التقاط اي حدث يحصل، من اجل تمكين القوات الامنية من ملاحقة والقاء القبض على المجرمين والارهابيين في حال حصول اي حادث للقتل او السرقة او الارهاب.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة في الرابع من الشهر الحالي على استكمال النسبة المتبقية من مشروع منظومة كاميرات المراقبة الامنية في محافظة بغداد والزام الشركة المجهزة بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع والارقام السرية وكل ما يتعلق بالمنظومة.

يشار الى ان وزير الاتصالات اركان شهاب احمد، كان قد اشار في لقاء سابق الى امكانية تنفيذ مشروع امني جديد للمراقبة في العاصمة بغداد عن طريق تثبيت كاميرات على مليون عمود مزودة بالطاقة والكابل الضوئي، مشيرا الى ان هذا المشروع يمكنه رصد اي عمل ارهابي او اجرامي او حالات تحرش او سرقة وحتى المشكلات العشائرية وغيرها.

يذكر انه كان من المؤمل افتتاح مشروع (بغداد الامني) المجهز بأكبر منظومة كاميرات على مستوى العراق خلال العام 2016، وبكلفة تصل الى 1.5 مليار دولار، والتي كانت ستخدم بشكل كبير الاجهزة الامنية والمرورية ويكون لها تأثير ايجابي في تحسين الواقع الامني في العاصمة، اذ تبدأ المرحلة الاولى من حدود امانة بغداد الادارية وحزامها اضافة الى قلب العاصمة.