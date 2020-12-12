محافظة بغداد تعوض ضحايا الارهاب بمبلغ اجمالي 356 مليون دينار

المستقلة / – وزعت محافظة بغداد دفعة من تعويضات ضحايا الإرهاب بين 34 متضرراً بمبلغ إجمالي قدره 356 مليون دينار للمشمولين بتعويضات ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية.

افاد بذلك محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا ان قسم التعويضات في المحافظة تمكن من انجاز الصكوك الخاصة بتعويضات ضحايا الارهاب التي تخص الاضرار المادية فقط للمشمولين بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية رقم 9 لسنة 2009.

ونوه بأن التعويضات لا سيما المادية منها تأخرت بشكل كبير بسبب وجود الدائرة في موقع تظاهرات تشرين في منطقة السنك، اضافة الى جائحة كورونا التي اثرت في سير العمل الحكومي في جميع دوائر الدولة، مؤكدا انه سيتم شمول بقية المتضررين تباعا بحسب التخصيصات المالية الخاصة بملف التعويضات، لا سيما ان قسم التعويضات استنفر جميع جهوده للاستمرار بانجاز المعاملات وكذلك تخصيص الخطوط الساخنة لتسهيل الاتصال بين المواطنين والدائرة لا سيما خلال حظر التجوال.

ونبه العطا على أن مبالغ التعويضات اقل من قيمة الاضرار التي تعرضوا لها بسبب التحديات التي واجهت التعويضات خلال الاونة الاخيرة، مشيرا الى ان المحافظة تسعى لرفد القسم بالملاكات البشرية والدعم اللوجستي اللازم لانجاز اكبر عدد من المعاملات وانهاء ملف التعويضات سواء المادية او البشرية منها.