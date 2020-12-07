محافظة بغداد تضع خطة لبناء المدارس في اطراف العاصمة

المستقلة / – تنفذ محافظة بغداد خطة تهدف الى بناء مدارس في اطراف العاصمة من قبل شركات مختصة.

وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة ، بان المحافظة اعدت الخطة بالتنسيق مع مديريات التربية في العاصمة لمعالجة كثافة التلاميذ والطلاب داخل الصف الواحد بمناطق اطراف بغداد ومن قبل شركات مختصة رصينة سبق ان نفذت مشاريع مماثلة.

وافصح في الوقت نفسه ان المحافظة افتتحت مدرسة ببناء جديد تحتوي على 12 صفا مع ملحقاتها، منبها الى انها ثاني مدرسة في منطقة الرصافة تفتتحها المحافظة خلال هذا الاسبوع، لافتا الى وجود مدارس جديدة قيد الانجاز ستفتتح قريبا، منبها الى حاجة مديريات التربية الى مدارس جديدة اخرى لاحتواء اعداد الطلبة المتزايد لاسيما في مناطق الاطراف والارياف.

الى ذلك اكد العطا ان ملف الابنية المدرسية من الملفات المهمة التي اولتها المحافظة اهتماما بالغا لتغطية النقص الحاصل فيها والقضاء على ازدواجية وثلاثية الدوام لاسيما في هذه المدة التي تستوجب تحقيق التباعد الاجتماعي مع انتشار جائحة كورونا، لافتا الى ان المحافظة تنسق مع مديريات التربية كافة بالكرخ والرصافة لتشكيل فرق طبية جوالة على المدارس، مبينا في الوقت نفسه ان المحافظة تسعى الى ايجاد الحلول اللازمة لاشكالية المدارس المتلكئة ببغداد.

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