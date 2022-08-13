مجلس النواب المصري يصوت على تعديل وزاري واسع

شمل 13 وزارة مع استثناء الدفاع والداخلية والخارجية

المستقلة/- وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة التي عقدها، اليوم السبت، على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “دعوت مجلس النواب اليوم (السبت) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.

وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل.

شملت التغييرات حقائب التربية والتعليم التي تولاها رضا حجازي خلفا لطارق شوقي الذي أثار أسلوبه في تطوير العملية التعليمية قدراً من الجدل، كما شملت تعيين خالد عبد الغفار وزيراً للصحة بعدما كان قائماً بأعمال وزيرة الصحة السابقة كما تولى من قبل حقيبة التعليم العالي.

ووافق مجلس النواب كذلك على تعيين هاني سويلم وزيراً للري، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرة للهجرة خلفا للوزيرة نبيلة مكرم عبيد.

وتضمنت التعديلات تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيراً للتجارة والصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيراً للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.

ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

برينتفورد يصدم مانشستر يونايتد ويعمق جراحه

اخر الاخبار

آرسنال يواصل التألق ويفوز على ليستر سيتي في مباراة مثيرة

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يواصل عروضه القوية ويفوز برباعية على بورنموث

اخر الاخبار

بعد تعرضه للطعن..سلمان رشدي في حالة سيئة وقد يفقد احدى عينيه

اخر الاخبار

ميتش إيفانز يحرز الفوز في سباق جائزة سول الأول

اخبار العراق

خلال النصف الأول من العام ..إنجاز العشرات من المدارس النموذجية في ميسان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برينتفورد يصدم مانشستر يونايتد ويعمق جراحه

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يواصل عروضه القوية ويفوز برباعية على بورنموث

اخر الاخبار

ميتش إيفانز يحرز الفوز في سباق جائزة سول الأول

اخبار العراق

خلال النصف الأول من العام ..إنجاز العشرات من المدارس النموذجية في ميسان

اخبار مصر

مجلس النواب المصري يصوت على تعديل وزاري واسع

اخبار العراق

بيئة ميسان تجري تقييما مختبريا لتحديد نسب الملوثات في نهر دجلة

اخبار العراق

زيادة كميات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في ميسان

اخبار العراق

زيادة كميات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في ميسان

اخر الاخبار

جائزة ابن رشد للفكر الحر لعام 2022 تمنح للعراقي سعد سلوم واللبنانية نايلا طبارة

اخبار السعودية

مطلوب للأمن السعودي يفجر نفسه في جدة

اخر الاخبار

رسميًا .. مناطق في بريطانيا في حالة جفاف

اخبار العراق

هاني شاكر ينفي إصداره منع لحفلات كاظم الساهر في مصر

اخر الاخبار

الصربي كوستيتش ينتقل الى يوفنتوس الايطالي

اخر الاخبار

رسميًا .. تغيير موعد انطلاق كأس العالم

اخبار العراق

المالكي: الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى

اخبار العراق

شرطة ذي قار تعثر على قطع أثرية

اخبار العراق

الخطابي يوجه باستخدام منظومة الغاز في تشغيل السيارات الحكومية في كربلاء