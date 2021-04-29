مجلس القضاء الأردني يصدر مدونة السلوك القضائي لسنة 2021

المستقلة/- نشر المجلس القضائي الاردني مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021 الخاصة به والمعدة من قبل لجنة قواعد السلوك القضائي، حيث تضمنت المدونة اثنتا عشر مادة اوضح من خلالها انها مبادىء ارشادية للقضاة تهدف لتعزيز استقلالهم ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم بما يتناسب وقدسية رسالة القضاء القائمة على احقاق العدالة وفقاً لما اشارت له المادة الثالثة من أهداف المدونة.

وقد حددت المدونة في مادتها العاشرة آلية تعامل القضاة في المملكة الاردنية الهاشمية مع وسائل التواصل الاجتماعي عبر عشرة فقرات حددتها المادة بهذا الجانب، حيث الزمت بموجبها القضاة بعدم الاعلان عن صفاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنعتهم من ابداء الرأي فيها او تبادل أية معلومات عبرها من شأنها المساس بحيادية القاضي ونزاهته واستقلاله. سواءً استخدم اسمه الحقيقي او صفته كقاضٍ أو تحت اسم مستعار.

كما شددت المادة المذكورة على القضاة منع تحريهم للقضايا المنظورة عن اطرافها وشهودها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منعاً من التأثير على الاحكام اضافة الى منع القاضي عن الرد على الاساءة فيما لو تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ملزمة اياه باللجوء الى رئيسه لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقد ألزمت المادة المذكورة القضاة منع نشرهم لاية مواضيع تدل على اتجاهاتهم الدينية والاجتماعية او تدل على مناصرتهم لجهات معينة وحظرت عليهم استخدام منصات التواصل الاجتماعي من اجل الترويج للمصالح المالية او غيرها بطريقة مباشرة او غير مباشرة.