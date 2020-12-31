متى ينتعش الطلب على ” النفط” من جديد؟

المستقلة/- يتوقع محللون أن يتعافي الطلب على النفط على وتيرة توزيع اللقاحات التي جرى تطويرها للوقاية من الفيروس، في حين يتوقَّع بعضهم عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى أواخر 2022 أو 2023.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز : “الفيروس الجديد يفرض ضغوطاً قد تعقِّد التوقُّعات، وتؤدي إلى إجراءات عزل عام أشد صرامة ستعرقل آفاق الطلب على الخام في الربع الأول. كما أنَّ “إجراءات العزل العام الإضافية، والتحرك الحذر لِـ “أوبك+” لزيادة الإنتاج؛ سيكونان النقطة المحورية للربع الأول من العام”.

واتفق منتجو “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على تقليص تخفيضات إنتاجهم بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك” في الرابع من يناير – كانون الثاني لبحث سياسة الإنتاج، بما في ذلك تخفيف إضافي محتمل، وقدره 500 ألف برميل يومياً في فبراير – شباط.

كما أنَّ العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط منخفضة بأكثر من 20 % هذا العام، بيد أنَّ برنت زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ أبريل، حين بلغ أدنى مستوى في 20 عاماً عند 15.98 دولاراً للبرميل.