متى بتعافي الاقتصاد العالمي من أثار جائحة كورونا؟

المستقلة/- توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عودة الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الوباء في منتصف العام الجاري، بفضل حزمة التحفيز الأمريكية.

وأضافت أن حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار سوف تضيف 3 بالمائة لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام الجاري، والمتوقع أن يسجل 6.5 بالمائة.

وقالت المنظمة في تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنحو 5.6 بالمائة في العام الحالي، بزيادة 1 بالمائة عند تقديرات ديسمبر/كانون الأول، بدعم التطعيم بلقاحات كورونا وحزمة التحفيز الأمريكية.

وتتوقع المنظمة نمو اقتصاد الصين بنسبة 7.8 بالمائة في 2021، وكذلك اقتصاد منطقة اليورو بنحو 3.9 بالمائة.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن توزيع اللقاحات بشكل أسرع وأكثر فاعلية في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية، لأن المزيد من التطعيم يعني المزيد من الوظائف، بحسب قولها.

وتشير المنظمة أيضًا إلى أن هناك علامات متزايدة على الاختلاف بين الدول والقطاعات، وأن الموارد المطلوبة لتوفير اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل صغيرة مقارنة بالمكاسب التي تتحقق من انتعاش اقتصادي عالمي قوي.