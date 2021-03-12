متظاهرون في الناصرية يطالبون بمحاسبة الفاسدين ويقطعون جسر

المستقلة /… تظاهر العشرات في محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين في المحافظات كافة فيما قطعوا جسر النصر في بداية تظاهرتهم.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم الجمعة إن العشرات من المتظاهرين خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة وقتلة المتظاهرين وخاصة قتلة والد المحامي المغيب (ابو احمد الهليجي)”.

وأضاف أن المتظاهرين قطعوا جسر النصر في بداية تظاهرتهم.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة. (النهاية)