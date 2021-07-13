“متشوقة لرؤيتكم” ميريام فارس تستعد لحفل غنائي فى أربيل

المستقلة/- منى شعلان/ تنتظر الفنانة اللبنانية ميريام فارس إقامة حفل غنائي في مدينة أربيل العراقية آواخر الشهر الجاري، وتحديدا في 30 يوليو.

ونشرت مريام فارس، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، البوستر الرسمي لحفلها الخاص، وعلقت على الصور قائلة: “متشوقة لرؤيتكم هل أنتم مستعدون لحفل أربيل كونوا على الموعد الجمعة في 30 يوليو 2021 في تمام الساعة 9 مساءً في قاعة البيضاء أربيل”.

على جانب آخر أطلقت ميريام فارس، تحديا لمتابعيها
ومن خلاله ستختار أجمل رقصة، حيث ظهرت من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام” ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “غدارة يا دنيا”، لتعلن عن التحدى الجديد.

وتخطى فيديو كليب ميريام “غدارة يا دنيا” حاجز الـ7 مليون مشاهدة عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب” بعد مرور شهر على طرحه وهي من تأليف رولا فارس، ألحان وليد المسيح وتوزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ويذكر أن ميريام سجلت الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها بطريقة الفيديو كليب في منزلها، حيث أنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“متشوقة لرؤيتكم” ميريام فارس تستعد لحفل غنائي فى أربيل

رياضية

فيدرر يقرر الانسحاب من أولمبياد طوكيو

اخر الاخبار

فيديو.. هند صبري تدعو متابعيها للتبرع لمستشفيات تونس

اخر الاخبار

وقفة مع المسلسل العراقي (الهروب)

اخبار العراق

أوامر قبض بحق مدير صحة ذي قار وعدد من الموظفين

اخبار السعودية

السعودية تختم مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية

اخر الاخبار

انعقاد مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

اخر الاخبار

انعقاد مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

اخر الاخبار

بالتوابيت.. اعتصام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية “فيديو”

اخر الاخبار

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا

اخر الاخبار

رسالة مؤثرة من رامي صبري إلى شقيقه الراحل

اخبار العراق

الحبس الشديد بحق مسؤول في وزارة الكهرباء

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يشكك باسباب فاجعة مستشفى الحسين

اخبار العراق

من أجل مئة ألف دينار.. حالات طلاق تتم بصورة غير شرعية

اخر الاخبار

تقنية القلب النابض في دور السينما الأوروبية

اخبار مصر

تأجيل العمل بمحطة الضبعة النووية المصرية

اخر الاخبار

فيديو وصور.. زينب العسكري تشارك بمهرجان “كرنفال تراث الدول”