“متشوقة لرؤيتكم” ميريام فارس تستعد لحفل غنائي فى أربيل

المستقلة/- منى شعلان/ تنتظر الفنانة اللبنانية ميريام فارس إقامة حفل غنائي في مدينة أربيل العراقية آواخر الشهر الجاري، وتحديدا في 30 يوليو.

ونشرت مريام فارس، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، البوستر الرسمي لحفلها الخاص، وعلقت على الصور قائلة: “متشوقة لرؤيتكم هل أنتم مستعدون لحفل أربيل كونوا على الموعد الجمعة في 30 يوليو 2021 في تمام الساعة 9 مساءً في قاعة البيضاء أربيل”.

على جانب آخر أطلقت ميريام فارس، تحديا لمتابعيها

ومن خلاله ستختار أجمل رقصة، حيث ظهرت من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام” ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “غدارة يا دنيا”، لتعلن عن التحدى الجديد.

وتخطى فيديو كليب ميريام “غدارة يا دنيا” حاجز الـ7 مليون مشاهدة عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب” بعد مرور شهر على طرحه وهي من تأليف رولا فارس، ألحان وليد المسيح وتوزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ويذكر أن ميريام سجلت الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها بطريقة الفيديو كليب في منزلها، حيث أنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.