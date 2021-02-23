“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

المستقلة/- منى شعلان/ قضت محكمة أسرة مدينة نصر اليوم الثلاثاء، بزيادة نفقة توأم زينة من 30 إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت عز العام الماضي بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم عز الدين وزين الدين وأقامت زينة دعواها لزيادة المبلغ بسبب أنه لا يتناسب مع دخل مطلقها.

من جانبه قدم معتز الدكر محامي زينة، في الجلسة السابقة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته كما أضاف حافظة المستندات تحريات المباحث عن ثروة عز، والتي قُدرت بـ 12 مليون جنيه، عن دخله من أحد المسلسلات، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه أخرين من ظهوره في أحد الإعلانات، بجانب بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات الأخرى.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

جلادباخ ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضية

بايرن ميونيخ يسحق لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

اخر الاخبار

السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من ابنة شقيق كاظم الساهر بعد ضجة صورها معه

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

اخر الاخبار

قيادات فتحاويّة وأخرى حمساويّة في اتصال مع البرغوثي وعائلته

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

اخر الاخبار

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا 

اخبار العراق

تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

اخر الاخبار

السعودية تفرض عقوبات مشددة لمن ينشر ويفشي وثائق سرية

اخبار العراق

سقوط مصابين مع تجدد المظاهرات في الناصرية

اخبار العراق

زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

اخبار العراق

شركة لبنانية تبحث افتتاح مدارس دولية في كربلاء

اخر الاخبار

الكويت.. وزير المالية يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة