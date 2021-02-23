“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

المستقلة/- منى شعلان/ قضت محكمة أسرة مدينة نصر اليوم الثلاثاء، بزيادة نفقة توأم زينة من 30 إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت عز العام الماضي بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم عز الدين وزين الدين وأقامت زينة دعواها لزيادة المبلغ بسبب أنه لا يتناسب مع دخل مطلقها.

من جانبه قدم معتز الدكر محامي زينة، في الجلسة السابقة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته كما أضاف حافظة المستندات تحريات المباحث عن ثروة عز، والتي قُدرت بـ 12 مليون جنيه، عن دخله من أحد المسلسلات، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه أخرين من ظهوره في أحد الإعلانات، بجانب بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات الأخرى.