مبابي يقلق باريس سان جيرمان قبل لقاء السيتي

المستقلة/- تعرض الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية، على هامش مشاركته في فوز فريقه أمام ميتز في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان حقق فوزا سهلا على نظيره ميتز بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي.

ونجح كيليان مبابي في إحراز هدفين ضمن ثلاثية باريس سان جيرمان، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق ماورو إيكاردي من علامة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 57 من عمر المباراة، تعرض مبابي لإصابة قوية في الفخذ الأيمن، في كرة مشتركة مع لاعب ميتز قبل نهاية شوط المباراة الثاني.

واضطر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، في استبدال مبابي لعدم قدرته على السير على قدميه.

جدير بالذكر، أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إطار ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.