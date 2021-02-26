مبابي يضع شرطا لناديه الجديد

المستقلة/- وضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، شرطا لإدارة النادي الراغب في ضمه، بخصوص مركزه في اللعب.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 2022، في الوقت الذي ترغب فيه عدة أندية بالتعاقد معه، أبرزها ريال مدريد.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن مبابي واضح في مطالبه باللعب في الجناح الأيسر للنادي الذي يوقع له.

مبابي لا يريد أن يلعب في الجناح الأيمن أو المهاجم الصريح، وهذا قد يخلق مشكلة في ريال مدريد بسبب إيدين هازارد وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان تريد حسم موقف مبابي من التجديد في أسرع وقت.

وعلمت الصحيفة الإسبانية أن باريس أبلغ مبابي بأن يوضح موقفه من التجديد بمجرد انتهاء مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس/آذار المقبل.

ويرى ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أنه لا يمكن تأجيل قضية تجديد مبابي لفترة أطول، وعلى اللاعب الاستجابة لعرض التجديد الذي قدمه النادي الفرنسي.

ولا ينوي سان جيرمان السماح لمبابي بالرحيل مجانا عقب نهاية عقده، لذا يريد معرفة موقفه من مغادرة النادي.

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