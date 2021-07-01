مبابي يخبر إدارة باريس سان جيرمان بقراره

المستقلة/- أبلغ الفرنسي كيليان مبابي بعض أعضاء باريس سان جيرمان أنه لن يمدد تعاقده مع النادي، لكنه سيحترم عامه الأخير من العقد.

وذكرت صحيفة ليكيب أن مبابي يريد بهذا القرار، احترام تعاقده من جهة، وفي نفس الوقت لعلمه الشديد أن الأندية التي تستهدف ضمه مستقبلا تعاني من أزمات اقتصادية.

وأشارت إلى أن العلاقة توترت بين مبابي وليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، مما استدعى تدخل ناصر الخليفي رئيس النادي بنفسه لحسم التفاوض.

وكان المهاجم البالغ 22 عاما في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة ضمن مفاوضات مع النادي لتمديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022.

وماطل مبابي مسؤولي باريس طويلا بحجة التفكير بعناية، في الوقت الذي تحركت إدارة النادي لإقناعه بإبرام صفقات قوية مثل فينالدوم أو الاقتراب من ضم الثنائي أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الموقف الحالي لمبابي يربك ملاك النادي الباريسي، ويهدد أيضا المدير الرياضي ليوناردو بخسارة منصبه.

وقالت ليكيب إن هناك مفاوضات بين مسؤولي باريس وريال مدريد بشأن بعض اللاعبين في الأسابيع الماضية، وتم الاستفسار عن موقف مبابي.

وحسمت إدارة باريس موقفها من بيع اللاعب بالرفض وبأنه ليس للبيع، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيل مبابي مجانا في الموسم المقبل.

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