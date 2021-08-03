مبابي على أعتاب ريال مدريد

المستقلة/- يبدو أن مسلسل الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، سينتهي هذا الصيف بانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

اللاعب بات مطلب إدارة الريال الأول والأخير هذا الصيف، ويحارب فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي لجلبه في الميركاتو الجاري.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق “جوزيب بيدرورول” إن قدوم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف باتت مسألة وقت لا أكثر.

وأشارت صحف إسبانية أيضا، إلى أن جميع المؤشرات منذ عودة مبابي لتدريبات سان جيرمان تشير إلى اقترابه من الريال.

وغاب مبابي عن صفوف سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي، أمس الأحد، الذي خسره الفريق بهدف لحساب ليل.

صاحب الـ22 عاما ينتهي عقده مع النادي الباريسي صيف 2022، وتسعى الإدارة في الوقت الحالي لتجديده وسط مزايدات من اللاعب.

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