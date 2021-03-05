ما هي رمزية اولى محطات البابا في زيارة العراق 

المستقلة/- سرى جياد/ بعد تحضيرات على قدم وساق لاستقبال البابا الذي سيتوجه من مطار بغداد الى القصر الرئاسي للقاء فعاليات اجتماعية ودينية. 

وبعد مراسيم الاستقبال الرسمي في قصر السلام مقر اقامة رئيس الجمهورية برهم صالح يتوجه البابا الى كنيسة “سيدة النجاة” حيث يقيم قداسا بحضور رسمي وشعبي.

وتأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب في العام 2010، حيث لقي أكثر من 52 مسيحيا مصرعهم، إثر عملية تحرير عشرات الرهائن، احتجزهم تنظيم “القاعدة” الإرهابي داخل الكنيسة الواقع بحي الكرادة في بغداد.

وبينما كانت الكنيسة تقيم قداسا، اقتحمها مسلحون، بعضهم مزوّد بأحزمة ناسفة، وأغلقوا أبواب الكنيسة بعد دخولهم واحتجازهم عشرات الرهائن، حيث طالبوا بإطلاق معتقلين من “القاعدة”.

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