ما هي المباريات التي سيغيب عنها هازارد؟

MADRID, SPAIN - OCTOBER 31: Eden Hazard of Real Madrid CF in action during the La Liga Santander match between Real Madrid and SD Huesca at Estadio Santiago Bernabeu on October 31, 2020 in Madrid, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
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(المستقلة) أعلن نادي ريال مدريد عن طبيعة إصابة لاعبه إيدين هازارد، التي تعرض لها السبت الماضي، في الخسارة 2-1 أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا قال فيه: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لهازارد من قبل الخدمات الطبية في النادي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن”.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية، فإن الإصابة التي يعاني منها هازارد ستجعله يغيب عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة تقرب من 20 يوما.

وبهذا يغيب النجم البلجيكي عن 5 مباريات على الأقل مع ريال مدريد، ضد شاختار وبروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، وأمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

يذكر أن هازارد صاحب الـ29 عاما شارك في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

 

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