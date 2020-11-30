ما هي المباريات التي سيغيب عنها هازارد؟

ما هي المباريات التي سيغيب عنها هازارد؟

(المستقلة) أعلن نادي ريال مدريد عن طبيعة إصابة لاعبه إيدين هازارد، التي تعرض لها السبت الماضي، في الخسارة 2-1 أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا قال فيه: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لهازارد من قبل الخدمات الطبية في النادي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن”.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية، فإن الإصابة التي يعاني منها هازارد ستجعله يغيب عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة تقرب من 20 يوما.

وبهذا يغيب النجم البلجيكي عن 5 مباريات على الأقل مع ريال مدريد، ضد شاختار وبروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، وأمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

يذكر أن هازارد صاحب الـ29 عاما شارك في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.