ما هو عقار الكركمين الذي حبس صاحبه

المستقلة /- أصبحت بعض وسائل الإعلام، وتحديدا بعض القنوات، وسيلة سهلة للنصب والوهم وبيع الهواء، خاصة أنها قنوات رخيصة التكلفة يستخدمها مروجو الوهم، وهو ما حدث مع الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ”طبيب الكركمين”، الذي ملأ تلك القنوات بإعلان عن اكتشاف الفنكوش “الكركمين” الذي يشفي كافة الأمراض.

طبيب الكركمين في قبضة الأمن

ألقت أجهزة الأمن، القبض على الصيدلي الشهير صاحب لقب “طبيب الكركمين”، بتهمة حيازة والترويج لمواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تلقت العديد من البلاغات التي تتهم الصيدلي أحمد أبو النصر بالترويج عبر إعلانات تليفزيونية لمواد وأعشاب ووصفات علاجية بدعوى العلاج بالكركمين بدون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يعرض حياة الناس للخطر في حال الاستجابة لوصفاته، موضحا أن مباحث المصنفات جمعت التحريات اللازمة عن المتهم واستعلمت من الجهات المختصة في وزارة الصحة، وتبين لها عدم حصوله على ترخيص بالإعلان عن الوصفات العلاجية التي يروج لها عكس ما يدعي.

وأشار إلى أنه تم استهداف الصيدلي المذكور بمأمورية أمنية في مقر إقامته بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، والقي القبض عليه، حيث ضبط رجال الأمن بحوزته مجموعة من الأدوية والوصفات العشبية غير المرخصة، وتم تحريزها وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق.

سعادة على السوشيال ميديا

عبر مغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين، نظرا لإعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة.

وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرا، وأنه كان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرا لخطورة ما يفعله، فيما سخر البعض قائلين: “أخيرا خلصنا.. وهانتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين”.

يعني ايه كركمين؟

الكركمين من المركبات الرائعة التي توجد في الكركم، ولها تأثير جيد على الصحة، وهو المادة الصفراء التي توجد في جذور الكركم، إلا أن هناك فرق بين الكركمين والكركم.

الكركمين هو مادة صفراء توجد في جذور الكركم، وتمنح الكركم اللون الأصفر المعروف، وتعتبر من المركبات الضرورية التي كانت تستخدم قديما في الطب البديل، حيث لها فوائد متعددة.

الكركم من أنواع التوابل التي تستخرج من جذور أحد النباتات التي تنتمي إلى عائلة الزنجبيل، ويتم استخدامه في الهند على نطاق واسع للطعام وأيضا للعلاج، ويحتوي على العديد من المركبات، ومنها الكركمين، وميثوكسيكوركومين وغيرها، ولكن يعتبر الكركمين أشهر هذه المركبات.

مصادر الكركمين في الطبيعة

يوجد الكركمين في أنواع مختلفة من الكركم، ويعتبر أفضل مصدر طبيعي للكركمين هو كركم لونجا، حيث أنه يوجد بنسبة 3.14% من إجمالي وزنه كما ذكر موقع “Heal with Food”.

كما أنه يوجد في كركم أمادا أو ما يسمى بـ”مانجو جنجر”، وهو من عائلة الزنجبيل وله نكهة تشبه نكهة المانجو ولهذا سمي بهذا الاسم.

فوائد الكركمين

أحد التساؤلات التي يبحث الكثير عن إجابتها على مواقع البحث، منذ نبأ إلقاء القبض على الصيدلي، يتركز في الفوائد المتميزة للكركمين، وتتلخص في

– الوقاية من السرطان، حيث لا تزال الأبحاث مستمرة للتعرف على كفاءة الكركمين في الوقاية والعلاج من مرض السرطان، لكن أشارت إحدى الدراسات إلى أن الكركمين له دور في التقليل من نشاط الخلايا السرطانية، فضلا على أنه أيضا يحمي القولون من الأمراض ومن بينها السرطان.

– حماية القلب، حيث يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وأيضا الدهون الثلاثية، مما يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

– مضاد للفطريات والجراثيم، يساعد على التقليل من فرصة الإصابة بالأمراض والالتهابات الناتجة عن التعرض للفطريات والجراثيم، والعمل على القضاء عليها، حيث أنه يساعد على القضاء على أغشية الخلايا الفطرية.

– الحماية من الزهايمر، يعتبر من المركبات المهمة التي لها القدرة على تحسين وظائف الدماغ، وبالتالي الحماية من الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة، ومنها الخرف والزهايمر، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة بين تناول مركب الكركمين وتحسين نمو الخلايا العصبية، ما يقي من الإصابة بالزهايمر مع التقدم في العمر.