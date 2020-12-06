ما سر هدايا ميسي للفنانة يارا ؟

المستقلة/- نشرت الفنانة اللبنانية على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور (Instagram) مجموعة من الهدايا التي تلقتها من لاعب فريق برشلونة ميسي، الفريق الذي تشجعه يارا وتسافر لحضور مبارياته من أرض الملعب.

وكانت الصور عبارة عن استلامها مجموعة من الملابس الرياضية الخاصة بتصميم اللاعب ميسي ونشرت الصور مرفقة بتعليقها عليها.

وكذلك في واقعة سابقة نشرت صورة استلامها لقميص رياضي يعود للاعب الشهير موقع باسمه.

هذا ما دفع فريق (et بالعربي) للتوجه بسؤال حول سبب الهدايا المتتابعة من اللاعب وعن وجود علاقة فيما بينهم ، مما دفعها للتعليق :” هو كريم وأنا بستاهل”.

في سياق سابق شاركت الفنانة اللبنانية في مهرجان الضيافة في دبي وتلقت جائزة تكريمية عن أفضل مطربة لبنانية 2020 ، وتألقت بفستان باللون الأخضر طويل ومنتفخ من الأسفل مع المحافظة على الستايل الهادئ الخاص بها مع تسريحة شعر مبلولة مسحوبة الى الخلف وتزينت بحلق طويل أضاف رونق للإطلالة مع الميك أب المتناسق والمظهر الخارجي.