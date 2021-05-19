ما حقيقة اعتزال الفنان محمد صبحي الفن؟

المستقلة/- منى شعلان/ نفي الفنان المصري محمد صبحى الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة من خلال بعض الحسابات التى تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي حول اعتزاله الفن.

وكتب “صبحى” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخباراً غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن .. هذه الأخبار كاذبة تماماً وأنا الآن فى بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله”.

وكان الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي قد أعلن أمس الثلاثاء اعتزاله الفن نهائيا بعد مسيرة استمرت 40 عاما مشيرا أن الوسط الفني حاليا يشبه فيروس كورونا.

وكتب الفنان المصري منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلا:”أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت..اعتزال الفن نهائيا..بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمال محترمه سيتذكرها تاريخ الفن..المحترم وكان آخرها .مسرحية..سيرة حب .. صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا همه شبهي ولا أنا شبهم”.

وتابع: “أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شله من مخرجين أو منتجين ولا استطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا استطيع أن أقدم فن..رخيص.. والحقائق أمامي السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها..المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية”.

واختتم : “في النهاية اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار..وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار40 عاما فن محترم..ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعه نهائيا ..الفن حاليا أصبح مثل فيرس كورونا وسوف اعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم.استودعكم الله..اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر”.

من ناحية أخرى يجرى النجم محمد صبحى بروفات العرض المسرحى “نجوم الظهر” على مسرح مدينة سنبل، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، و يشارك في بطولتها 40 نجم ونجمة والمسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة ، وسيقدم على مسرح مدينة سنبل.

نجوم الظهر تقدم عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل ، وكان النجم محمد صبحي قد عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات هي : ” غزل البنات ” من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني ثم مسرحية ” خيبتنا ” والتي تنبأت بما يحدث علي الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور “يائس’ العالم فى علم الجينات.

وقدم أيضا “أنا والنحلة والدبور” تأليف الكاتب أيمن فتيحة والتي تناول القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدي وانتصر العرض للمرأة دون تشويه الرجل ومنحها حقوقها بطريقة كوميدية تتضمنتها أحداث المسرحية .