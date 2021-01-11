ما الأمر الذي دفع الفنانة “ورد الخال” إلى كتابة وصيتها؟

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المستقلة/ منى شعلان/ تعيش الفنانة اللبنانية ورد الخال، حالة من الخوف والهلع من الموت والمرض فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفعها إلى كتابة وصيتها.

ونشرت النجمة اللبنانية، عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” بحسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث كتبت: “عم فكر أكتب وصيتي، ما حدا بيعرف! مش معروف إذا نحنا عم نلعب بالموت، أو الموت عم يلعب فينا”.

ويشار إلى أن ورد الخال تشارك حالياً في مسلسل “هند خانم” ، حيث تجسد دور امرأة تدعى هند، تتعرض للتعنيف من زوجها وتتوالى الأحداث بعد موت الأخير ، حتى تبدأ هند في طريقها للحرية، وتقع في الحب ، ولكن فيما بعد يبدأ المحب الجديد في التلاعب بها وولديها.

والمسلسل تأليف رازي وردي وإخراج كنان اسكندراني وإنتاج شركة “مروى غروب” وبطولة: ورد الخال، يورغو شلهوب، وسام صباغ، أسعد رشدان، جوزيف حويك،يمنى شري،خالد القيش،جناح فاخوري،وجويل الفرن.

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