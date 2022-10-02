ما أسباب السكتة القلبية عند الشباب؟

المستقلة/- السكتة القلبية المفاجئة (Sudden Cardiac Arrest) نادرة عند الشباب لكنها يمكن أن تحدث، وفقا للدكتورة ليندزي مي، والدكتور شاجي مينون في تقرير في موقع “هيلثي تشيلدرين” (healthychildren) التابع للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (American Academy of Pediatrics). ووفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” (CDC)، يموت نحو ألفي شاب يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 25 عاما في الولايات المتحدة كل عام بسبب السكتة القلبية المفاجئة. هذه الوفيات تترك وراءها تأثيرا هائلا ومدمرا على العائلات والمجتمعات. لكن هنالك عدة طرق للمساعدة في تحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تساعد في منع هذه السكتات , اليك الموضوع بشكل مفصل ..

ماذا يعني توقف القلب المفاجئ؟

توقف القلب المفاجئ “إس سي إيه” (SCA) هو حالة طارئة تهدد الحياة وتحدث من “فقدان مفاجئ وغير متوقع لوظيفة القلب مما يؤدي إلى فقدان الوعي والانهيار”. يمكن أن يكون التوقف المفاجئ قاتلا إذا لم يتم علاجه في غصون دقائق.

حيث يعتمد البقاء على قيد الحياة خارج المستشفى على الأشخاص القريبين من الشخص الذين يتصلون بالطوارئ، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ.

هل يوجد هنالك علامات تحذيرية لتوقف القلب المفاجئ قبل حدوثه؟

عندحدوث توقف القلب المفاجئ للشباب، الذين يتمتعون بصحة جيدة، بطبيعة الحال لا يكون هناك إصابة أو أسباب طبية يعرفها المريض أو العائلة. قد يكون بعض الشباب الذين يعانون من توقف القلب المفاجئ قد عانوا سابقا من أعراض مرتبطة بالقلب، مثل (ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الإغماء)، وتعد أعراض لم يكن يعتقد أنها خطر على حياته , وقد لا يكون لدى الآخرين أي أعراض لمشاكل في القلب حتى حدث توقف القلب.

متى يمكن أن يحدث الموت القلبي المفاجئ للشباب؟

يعتقد أن السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الرئيسي لوفاة الرياضيين الشباب، ولكنها تؤثر أيضا على الشباب غير الرياضيين الذي يمكن أن تحدث أثناء التمرين أو أثناء الراحة أو أثناء النوم , وفي بعض الحالات، يمكن أن يموت الشباب بالسكتة القلبية المفاجئة بعد أيام أو أسابيع أو أشهر من تلف الدماغ الذي حدث أثناء توقف القلب المفاجئ وخلال عملية الانعاش.

ما الذي يسبب السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب؟

ليست كل أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند الأطفال والشباب معروفة، ولكنها قد تشمل:

اعتلال العضلة القلبية الضُّخامي (Hypertrophic cardiomyopathy):

التي عادة ما تكون وراثية وغالبا ما تكون غير مشخصة، ويعد هذا السبب الأكثر شيوعا لأمراض القلب والأوعية الدموية لتوقف القلب المفاجئ عند الشباب.حيث تتكاثف خلايا العضلات في الحجرات السفلية للقلب، وتسمى” البطينين”. الذي يمكن أن يتسبب هذا في عدم انتظام ضربات القلب، خاصة أثناء ممارسة الرياضة وقد تلعب أنواع أخرى من اعتلال عضلة القلب ايضا لدى الأطفال دورا مهما.

تشوهات الشريان التاجي (Coronary artery abnormalities):

هي عيوبالتي من الممكن أن تؤدي الطريقة التي تتصل بها الشرايين التاجية بالقلب إلى انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب أثناء التمرين وتسبب السكتة القلبية. عادة ما يولد الشباب المصابون بتشوهات الشريان التاجي وهي معهم، ولكن قد لا يلاحظون أي أعراض حتى يكبرون .

عدم انتظام ضربات القلب الأولية (Primary arrhythmias):

الأشخاص ذوي القلوب الطبيعية الهيكلية، يمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة أحيانا بسبب حالات وراثية غير مشخصة من قبل حيث تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب. لكم بعض الأمثلة :

1-متلازمة فترة “كي تي” الطويلة (Long QT syndrome)، وهي حالة في نظم القلب يمكن أن تسبب نبضا سريعا وفوضويا للقلب.

2-متلازمة “وولف باركنسون وايت” (Wolff-Parkinson-White syndrome)، إذ يخلق مسار كهربائي إضافي في القلب منعطفا يمكن أن يجعله يضخ بسرعة كبيرة.

3-خلل التنسج البطين الأيمن “إيه آر في دي” [Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD)]، وفي هذه الحالة الموروثة، يتم استبدال بعض أنسجة عضلات القلب بنسيج ندبي.

التهاب عضلة القلب (Myocarditis):

تحدث معظم حالات التهاب عضلة القلب عند الأطفال عندما يدخل فيروس مثل الفيروس المعوي إلى القلب, كما يمكن أن يكون سببه عدوى بكتيرية أو فطرية أو طفيلية، وردود فعل تحسسية من بعض الأدوية.

متلازمة مارفان (Marfan syndrome):

يمكن أن يؤدي مرض النسيج الضام إلى تمزقات في الأوعية الدموية للقلب. بالتالي قد لا يدرك الأشخاص الذين يولدون بهذه الحالة، والذين يميلون إلى أن يكونوا طوال القامة وذوي ذراع طويلة، أنهم مصابونبمتلازمة مارفان.

ارتجاج القلب “كوموتيو كورديس” (Commotio Cordis):

يحدث ارتجاج القلب بسبب ضربة على الصدر مباشرة على القلب في أماكن معينة، الذي يكون أكثر شيوعا في الألعاب الرياضية ذات الأجسام الإسقاطية مثل (هوكي الجليد والبيسبول).

هل توجد طرق للمساعدة في منع الموت القلبي المفاجئ؟

هنالك خطوات يمكن أن تقوم بها العائلات والمجتمعات لتقليل المخاطرمن الموت القلبي المفاجئ عند الشباب:

زيارات منتظمة لطبيبب للاطمئنان على صحة الطفل وفحوص بدنية رياضية. تعرف على تاريخ عائلتك. اجمع التاريخ الصحي للقلب لأقارب الدم (الأطفال، الأشقاء، الآباء، العمات والأعمام، أبناء الإخوة وأبناء الأخوة، الأجداد وأبناء العم)، وشاركها مع طبيب الأطفال لتأكد من سلامة الطفل .

هنالك عوامل تظهر الخطر للموت القلبي المفاجئ التي يجب أن تستدعي إجراء اختبارات وتحاليل إضافية منها:

التاريخ العائلي للموت المفاجئ غير المتوقع أو غير المبرر لدى أحد أفراد الأسرة الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما. اذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من مشكلة في عضلة القلب أو مشكلة كهربائية. ألم في الصدر أثناء التمرين. معدل ضربات القلب أو الإيقاع غير الطبيعي لسبب غير معروف. الإغماء أو النوبة دون سابق إنذار أو أثناء التمرين. الولادة بعيب خلقي في القلب (وايضا ما تم إصلاحه جراحيا).

تفاصيل السكتة القلبية تحت سن الـ50:

رغم أنه معروف أن النوبات القلبية تحدث بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وخصوصا الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالأاخص لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، فإن كثيرين قد يجهلون أن سبب إصابة من هم دون 50 عاما بالسكتة القلبية قد يكون متعلقا بوجود بروتين معين في الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبة، كما نقل موقع “تي-أونلاين” الألماني عن “مؤسسة القلب” الألمانية، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

وأشار تحالف علمي ألماني، يضم مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية لأمراض القلب والأوعية الدموية وجمعيات ومنظمات أخرى، إلى أنه بالإضافة إلى مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، فإن “البروتين الدهني إيه” [Lipoprotein (a)] هو “عامل خطر جديد نسبيا” للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتحت شعار “النوبة القلبية تحت 50؟ انتبه إلى دهون الدم، حدد قيمة البروتين الدهني إيه”، أكد التحالف العلمي -في منشور بمناسبة اليوم العالمي للقلب أنه إذا تم اكتشاف “البروتين الدهني إيه “أثناء فحص الدم الروتيني، يكون هناك خطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية، حسب تقرير في دويتشه فيله.

لكن ما هو” البروتين الدهني إيه”؟

هو أحد أنواع البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة “إل دي إل” (LDL). بالتالي اذا كانت التركيزات في الدم عالية جدا، فهذا يؤدي إلى تصلب الشرايين.

يقول البروفيسور توماس فويغتليندر، رئيس مجلس إدارة “مؤسسة القلب” الألمانية، إن الأمر ينطبق بشكل خاص على النساء والرجال الأصغر سنا الذين ليس لديهم أي عوامل خطر تقليدية، مشيرا إلى أنه عند علاج المرضى الذين يعانون من خلل في دهون الدم، يجب على الأطباء أيضا مراقبة مستويات البروتين الدهني إيه بوصفه عامل خطر “جديدا نسبيا”.

ويصنف الأطباء مستويات” البروتين الدهني إيه” في الدم التي تزيد عن 30 مليغراما كل ديسيلتر (milligrams per deciliter) على أنها خطيرة. ومن الملفت للنظر أن أفراد أسرة المصابين غالبا ما يصابون بنوبات قلبية في سن أصغر. حيث يقدر الخبراء أن حوالي 20% من سكان ألمانيا لديهم مستوى مرتفع من” البروتين الدهني إيه”.

شرح عن “البروتين الدهني إيه” ” وتصلب الشرايين”:

ووفقا لموقع “ميدلاين بلاس” (medlineplus)، فإن البروتين الدهني إيه : هو نوع من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول “الضار”. تحمل هذه البروتينات الدهنية الكوليسترول إلى خلايا الشرايين. إذا كان لديك مستويات عالية من جزيئات (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، يمكن أن يتراكم الكوليسترول في الشرايين ويشكل انسدادا يسمى اللويحات. تعرف هذه الحالة باسم( تصلب الشرايين). يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من الحالات الطبية الخطيرة بما في ذلك:

مرض الشريان التاجي.

نوبة قلبية.

السكتة الدماغية.

مرض الشرايين المحيطية، حيث يحدث انسداد للشرايين في ساقيك أو ذراعيك.

أمراض الأوعية الدموية الأخرى.

حيث أن البروتينات الدهنية : هي جزيئات مصنوعة من البروتين والدهون تحمل الكوليسترول عبر مجرى الدم إلى خلاياك. تسمى المجموعتان الرئيسيتان من البروتينات الدهنية “إتش دي إل” [HDL] (البروتين الدهني عالي الكثافة) أو الكوليسترول “الجيد” و”إل دي إل” (LDL) [البروتين الدهني منخفض الكثافة] أو الكوليسترول “الضار”.

حيث تعد جزيئات” البروتين الدهني إيه” أكثر لزوجة من الأنواع الأخرى لجزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة، لذا فمن المرجح أن تسبب انسدادا وجلطات دموية في الشرايين. نتيجة لذلك، قد تعني المستويات العالية من البروتين الدهني إيه أنك معرض لخطر كبير جدا للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والحالات الخطيرة المتعلقة بالانسدادات والجلطات الدموية في الشرايين.

الاستعداد الجيني يلعب الدور الرئيسي:

وبحسب “مؤسسة القلب” الألمانية، هناك استعداد وراثي قوي أكثر من 90% لارتفاع مستويات البروتين الدهني إيه بالدم، ولذلك ليس من الممكن خفض مستوى هذا البروتين من خلال أسلوب حياة صحي، من خلال ممارسة الرياضة والتمارين بجانب نظام غذائي صحي, ولا يوجد حاليا علاج دوائي متاح لخفض مستويات” البروتين الدهني إيه”، ومع ذلك هناك بعض الدراسات الخاضعة للرقابة التي تفحص فعالية بعض المستحضرات.

نمط الحياة الصحي يؤثر بشكل إيجابي على عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب:



تعتمد إستراتيجية العلاج الحالية على تقليل مخاطر الأوعية الدموية بشكل عام. لكن الأساس هو عدم التدخين والنشاط البدني وكذلك مراقبة ضغط الدم وسكر الدم. ورغم أن هذا ليس له تأثير مباشر على قيمة “البروتين الدهني إيه”، فإن نمط الحياة الصحي يؤثر بشكل إيجابي على عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية، أي انه مفيد.

ويعد خفض الكوليسترول مهما بشكل خاص لتقليل المخاطر المرتبطة بالدهون بشكل عام. وتشمل هذه الأدوية العقاقير المخفضة للكوليسترول وغيرها من الأدوية الخافضة للكوليسترول الضار.

بعض التدابير الوقائية المفيدة:

يقول بيرنهارد شفاب، رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، “إذا كان تركيز البروتين الدهني إيه في الدم مرتفعا، يجب على الأطباء تشجيع المرضى على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام عن طريق عدم التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحي، وتجنب زيادة الوزن”.

يجب عليك أيضا فحص ضغط الدم وسكر الدم ودهون الدم “مثل الدهون الثلاثية”بانتظام، وفقا لشفاب. حيث ينطبق هذا الإجراء أيضا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من زيادة “البروتين الدهني إيه” واضطرابات الدورة الدموية بسبب تصلب الشرايين مثل مرض الشريان التاجي أو مرض انسداد الشرايين المحيطية.

ويؤكد كل من فويغتليندر وشفاب أنه يجب على جميع البالغين وأفراد الأسرة من متوسطي العمر والشباب المصابين بتكلسات الأوعية الدموية، والذين يعانون من أمراض القلب أو يعانون من أعراض نوبة قلبية، قياس قيم “البروتين الدهني إيه “في دمائهم بشكل دوري.