ماهي توقعات سعر “الدولار’ في 2021؟

المستقلة/ توقعت “سيتي جروب” تراجع الدولار الأمريكي بنحو 20 ٪ خلال العام المقبل حال تعافي النمو الاقتصادي والتجارة العالمية بدعم لقاح كورونا.

وقال المحلل “كلفين تسي” لدى “سيتي جروب، “نعتقد أن توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع سيحدد جميع مؤشرات السوق الهابطة، مما يسمح للدولار باتباع مسار مماثل لتلك الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات”..بحسب وكالة بلومبرج.

وتعرض الدولار الأمريكي، الذي انخفض بأكثر من 11 ٪ من ذروته في مارس الماضي، لضغوط إضافية اليوم بعد الأخبار الإيجابية بشأن لقاح كورونا من قبل شركة “موديرنا”.

وتتوقع “سيتي جروب” أنه بالإضافة إلى تأثير اللقاحات، سوف يتعرض الدولار للضغط حيث سيظل الاحتياطي الفيدرالي متشائمًا عندما يعود الاقتصاد العالمي إلى طبيعته، مع توقعات بأن ينمو اقتصاد باقي العالم بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة.