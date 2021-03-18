مانشستر يونايتد ينهي مشوار ميلان في الدوري الأوروبي

المستقلة/- بلغ مانشستر يونايتد الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، عقب فوزه على ميلان بنتيجة (1-0)، في إياب دور الـ16 من البطولة.

أحرز بول بوجبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من المباراة.

وتأهل اليونايتد لربع النهائي وأقصى ميلان، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1) في أولد ترافورد.

وينتظر يونايتد قرعة الدور ربع النهائي، التي تقام يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

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