مانشستر يونايتد يتواصل مع بديل سولسكاير

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تواصل مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق، من أجل إقناعه بخلافة النرويجي أولى جونار سولسكاير، مدرب الفريق الحالي.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع واضح في النتائج مع سولسكاير، الذي يُعتقد أنه لن يكمل الموسم الحالي مع “الشياطين الحمر”.

وقالت صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز” البريطانية إنه في حالة خسارة يونايتد ضد إيفرتون، السبت المقبل بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه على الأرجح ستتم إقالة سولسكاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يونايتد فتحت خطوط اتصال مع ممثلي بوكيتينو، الذي لم يتولى تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

يذكر أن سولسكاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في مارس/آذار 2019، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الحالي.