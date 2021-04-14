مانشستر سيتي يضرب موعدا ناريا مع باريس في دوري أبطال أوروبا

المستقلة/- لحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مضيفه بوروسيا دورتموند (2-1)، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في إياب ربع النهائي.

وافتتح دورتموند التسجيل عبر جودي بيلينجهام في الدقيقة (15)، وعدل رياض محرز النتيجة (55) من علامة الجزاء، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني (75).

وتأهل السيتي لنصف النهائي مستفيدا من فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة (2-1) أيضا، لينهي بالتالي عقدة ربع النهائي، بعدما ودع من هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبهذا يضرب مانشستر سيتي موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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