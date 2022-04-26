ماكرون يقبل يد فنانة مصرية بعد فوزه في الإنتخابات.. فمن هي؟

ماكرون يقبل يد فنانة مصرية بعد فوزه في الإنتخابات.. فمن هي؟

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو أحدث حالة من الجدل بين المتابعين، وذلك بعد أن قام الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بتقبيل يد مغنية أوبرالية مصرية تدعى ​فرح الديباني​.

وغنت فرح الديباني نشيد فرنسا في الاحتفال الذي تبع فوز إيمانويل ماكرون بالإنتخابات الرئاسية وسط حشد من أنصار الرئيس المنتخب وبحضور زوجته سيدة فرنسا الأولى، وقام الرئيس بتقبيل يدها فور إنتهاءها من أداء النشيد.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو هذا، وأعربوا عن إعجابهم بصوت المغنية العالمية، وتصرف ماكرون اللائق.