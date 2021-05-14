ماكرون يغرد باللغتين العربية والعبرية داعيا لوقف إطلاق النار والحوار بالقدس

المستقلة/-أحمد عبدالله/غرد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، باللغتين العربية والعبرية، داعيا لوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط، مع تصاعد حدة المواجهات فى القدس وقطاع غزة، قائلا: “أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار”.

وقال ماكرون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر باللغتين العربية والعبرية :”يجب أن تتوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط، أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار، أنادى للهدوء والسلام”.

ماكرون

يأتى هذا بعدما بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أمس الخميس، التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.

وأكد عباس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي المتواصل في قطاع غزة وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن انهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.

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