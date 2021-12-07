اطلاق مشروع موقع وتطبيق ماركات MARKAT للتجارة الالكترونية

المستقلة /- استكملت شركة ابتكار التقنية للتسويق والبرمجة المرحلة الاولى من الاعمال التحضيرية لمشروع موقع وتطبيق ماركات للتجارة الالكترونية.

و قالت شركة الابتكار والتي مقرها في العاصمة الاردنية عمان ان الموقع والتطبيق سيتم اطلاقه لمدة 6 اشهر كمرحلة تجريبية هدفها الوصول الى افضل الممارسات التقنية و التسويقية و التجارية.

و تؤكد الشركة الى ان الموقع والتطبيق سيقدم افضل معايير البرمجة و التصميم و ادارة المحتوى، و بينت الشركة ان مشروع ماركات سيكون بمثابة منصة متكاملة هدفها تنظيم العلاقة بين اصحاب العلامات التجارية الرصينة و المستهلك.

و شددت الشركة بأن اطلاق الموقع والتطبيق يهدف الى بناء تجربة فريدة في مجال التجارة الالكترونية مستثمرة خبرتها في مجالات البرمجة والتسويق الالكتروني وادارة المحتوى .

لتحميل التطبيق : https://onelink.to/markat

الموقع : https://markat.io/

فيسبوك : https://www.facebook.com/markatapp.io/