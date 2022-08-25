ماركات توقع اتفاقية شراكة مع وكيل Apple شركة في الاردن

المستقلة /- وقعت شركة ابتكار التقنية المالكة لموقع وتطبيق ماركات للتجارة الالكترونية وشركة (الرؤيا المتعددة ) MULTIVISION اتفاقية شراكة تقوم بموجبها شركة MULTIVISION وكيل Apple في الأردن بدعم وتزويد موقع ماركات من منتجات Apple الاصلية والحصرية من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات والاكسسوارات وغيرها من منتجات ابل.

وقالت ريم حمدان المدير التنفيذي لموقع وتطبيق ماركات ” إن إضافة منتجات أبل إلى قائمة منتجات ماركات سيمكنها من الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، متوقعة زيادة حصة ماركات في سوق بيع منتجات ابل في الأردن” .

وشددت ريم حمدان: على إن الاتفاقية جاءت بهدف بناء شراكة استراتيجية بين ماركات وشركة MULTIVISION وللمحافظة على قيمة ومركزية بيع وتزويد منتجات ابل في سوق الأردن بان يكون تحت راقبة الوكيل خصوصا ان الاردن يشهد بعض الممارسات الخاطئة في السوق السوداء الذي يغفل عنها بعض المستهلكين عند شراء احدى منتجات ابل، مؤكداً أهمية التعاون مع الوكيل المعتمد لدى شركة ابل العالمية.

وأكدت : “نسعى دائماً في ماركات لتوسيع قائمة المنتجات الاصلية والغير مقلده والتعاون مع الوكلاء الرسميين في الأردن ، لضمان المحافظة على جودة وقيمة المنتجات ولتغطية جميع احتياجات المستهلك و توفير حياة ذكية وسهلة بمنتجات عالية الجودة “.

ومن الجدير بالذكر ان موقع وتطبيق ماركات انطلق في صيف عام 2021 ويستهدف بالمرحلة الأولى الأردن ويوفر خدمات الدفع عن طريق الفيزا او الماستر كارد وأيضا خدمة الدفع عند التوصيل.