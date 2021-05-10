مارسيلو يعادل إنجاز روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

المستقلة/- نجح البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، في معادلة رقم مواطنه روبرتو كارلوس ظهير الميرينجي السابق، في قائمة أكثر اللاعبين الأجانب خوضا للمباريات مع الملكي.

وشارك مارسيلو أساسيا في مباراة ريال مدريد أمس الأحد أمام إشبيلية، التي انتهت بالتعادل (2-2)، ليصل إلى مباراته رقم 527 ويعادل رقم كارلوس الذي كان يأتي في المرتبة الثانية لأكثر اللاعبين الأجانب تمثيلا لريال مدريد.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد، أن مارسيلو يواصل صناعة التاريخ في الريال، حيث إنه خلال الـ 527 مباراة تمكن من تسجيل 38 هدفا كما حقق 358 انتصارا.

وأضاف أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الحالي، هو أكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات في تاريخ النادي الإسباني، حيث شارك حتى الآن في 556 مباراة، ويليه الثنائي مارسيلو وكارلوس، ثم يأتي كريستيانو رونالدو بعد ذلك برصيد 438 مباراة.

ولفت الموقع إلى أنه على صعيد اللاعبين الأجانب الأكثر تحقيقا للفوز، فإن بنزيما أيضا يتصدر الترتيب ثم يليه مارسيلو ثم كريستيانو رونالدو ثم روبرتو كارلوس.

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