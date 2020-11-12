مارادونا يخضع لعلاج من إدمان الكحوليات

المستقلة … أعلن طبيب اللاعب الارجنتيني دييغو مارادونا للصحفيين بأن أسطورة بأن مارادونا انتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وذكر الطبيب أنه قد أجرى جراحة طارئة يوم الثلاثاء الماضي لعلاج تجمع دموي على المخ، وبقي في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

اقرأ ايضاً: بعد أيام من عيد ميلاده.. نقل مارادونا إلى المستشفى

وأضاف الطبيب أن مارادونا ذهب مباشرة إلى مركز تأهيل شمال بوينس آيرس، حيث سيقضي فترة للتعافي من مشاكله مع الكحوليات، فيما أوضح محامي مارادونا في وقت سابق أنه في صحة جيدة وعلى استعداد لمحاربة المرض.