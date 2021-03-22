ماذا قال هالاند عن المقارنة مع رونالدو وميسي؟

ماذا قال هالاند عن المقارنة مع رونالدو وميسي؟

المستقلة/- تحدث نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند عن المقارنات بينه وبين الثنائي الأشهر في كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويحاول الإعلام العالمي خلق منافسة ثنائية جديدة على الألقاب الفردية بين كيليان مبابي وهالاند لمواصلة الصراع على عرش أفضل لاعب في العالم مع اقتراب اعتزال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتحدث هالاند عن الأمر في تصريحات نقلتها إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، وقال: “وسائل الإعلام هي من تصنع ذلك”.

وتابع: “لا أركز على ما يُقال في الإعلام، فقط أريد أن يتطور مستواي الفني والبدني كل يوم”.

وأضاف في النهاية: “رونالدو وميسي، ليسا بحاجة للحديث عنهما، فهما الأفضل على الإطلاق، لذلك فالفارق معهما مازال بعيدا جدا”.