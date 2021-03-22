ماذا قال هالاند عن المقارنة مع رونالدو وميسي؟

المستقلة/- تحدث نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند عن المقارنات بينه وبين الثنائي الأشهر في كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويحاول الإعلام العالمي خلق منافسة ثنائية جديدة على الألقاب الفردية بين كيليان مبابي وهالاند لمواصلة الصراع على عرش أفضل لاعب في العالم مع اقتراب اعتزال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتحدث هالاند عن الأمر في تصريحات نقلتها إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، وقال: “وسائل الإعلام هي من تصنع ذلك”.

وتابع: “لا أركز على ما يُقال في الإعلام، فقط أريد أن يتطور مستواي الفني والبدني كل يوم”.

وأضاف في النهاية: “رونالدو وميسي، ليسا بحاجة للحديث عنهما، فهما الأفضل على الإطلاق، لذلك فالفارق معهما مازال بعيدا جدا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

فيديو.. ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه “كيفك”

رياضية

إعلان قائمة منتخب فلسطين لمواجهة السعودية

رياضية

ماذا قال هالاند عن المقارنة مع رونالدو وميسي؟

اخر الاخبار

ما حقيقة صلح رانيا يوسف ونزار الفارس ؟

اخر الاخبار

بوتين يستنكر تصريحات أوروبية بشأن اللقاح الروسي

اخبار العراق

بعد 37 سنة من اصابته .. اخراج أطلاقة نارية من جسم رجل في ميسان

اخبار العراق

بعد 37 سنة من اصابته .. اخراج أطلاقة نارية من جسم رجل في ميسان

اخر الاخبار

المطربة ساندي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

اخر الاخبار

فيديو.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة بعد حديثها عن الإسلام

اخبار مصر

السيسي يوجه بتطوير أسطول النقل البحري المصري في البحرين الأحمر والمتوسط

اخر الاخبار

مصر تكشف عن نصيبها من مياه النيل خلال العام الماضي بعد أزمة سد النهضة

اخر الاخبار

توقعات بتعافي حركة السياحة المصرية خلال 2020

اخبار الاردن

الأردن يسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

كندا : الأردن محط أنظار المستثمرين

اخر الاخبار

فيسبوك تحذف مليون و300 ألف حساب مزيف

رياضية

إبراهيموفيتش ينخرط في البكاء بسبب منتخب السويد