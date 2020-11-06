ماذا قال صلاح عن النهائي المصري لدوري أبطال أفريقيا؟

ماذا قال صلاح عن النهائي المصري لدوري أبطال أفريقيا؟

(المستقلة) – علق محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، على وصول الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في ديربي القاهرة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال صلاح في مقابلة تليفزيونية: “فخور جدا بوصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري الأبطال، وأتمنى ألا يكون هناك حساسية بين اللاعبين”.

وأضاف: “صعود الفريقين يعتبر شئ جيد جدا لصالح المنتخب المصري ولصالح مصر، وينقل صورة كويسة جدا عن الكرة المصرية”.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مواجهة بين فريقين من نفس الدولة في المباراة النهائية.