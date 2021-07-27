ماذا جاء بتدوينات جو بايدن المخفية

جو بايدن

المستقلة /- اثارت صورة الؤئيس الاميركي جو بايدن الأخيرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقابلته الأخيرة مع رئيس الجمهورية العراقية مصطفى الكاظمي  الاثنين ، والكاميرا اظهرت جو  بايدن  أثناء تدوينه ملاحظتين على ورقة كان يمسكها بيده، بينما كان يرد على أسئلة الصحفيين.

عبر خاصية تكبير الصورة ” الزوم ” تبين أن بايدن كتب فيها نقطتين تتعلق الأولى ببلاده، جاء فيها “اقتراح استجابة الولايات المتحدة على الهجمات”

أما  ما جاء بالتدوينة الثانية والتي تتعلق  فتتعلق بإيران وجاء فيها “إيران تفكر في كبح الهجمات”

مع ذلك صعب التخمين بما كتبه جو بايدن عبر مدوناته التي اتسمت بطابع من الغموض وعدم الفهم الا أن التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية المرتبطة بالعراق قد تحمل بعض التفسيرات.

تأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في وقت تتعرض القوات الأميركية في العراق لهجمات متكررة تشنّها ميليشيات موالية لطهران، بينما تقوم واشنطن بضربات رداً على تلك الهجمات، كان آخرها في 29 يونيو الشهر الفائت  حينما قصفت مواقع فصائل عراقية مدعومة من إيران عند الحدود السورية العراقية.

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