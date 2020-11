ماجدة الرومي تلجأ إلى القضاء بسبب أغنية “يا بيروت”.. وأسرة نزار قباني تتضامن معها

View this post on Instagram

جونية في 2020/11/6 بيان صادر عن مكتب السيدة ماجدة الرومي… كثرت في المرحلة الأخيرة اعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم "Kimaera" على التصرف دون أي حق أو إذن باغنية "يا بيروت" وإستغلالها تجارياً عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه، فحول هذا الموضوع نبدي ما يلي: أولاً: تشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعدياً واضحاً وصارخاً على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ1999/4/3لكل من مؤلف الأغنيةالراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنهاالكبير الموسيقار جمال سلامة بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي. ثانياً: لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها عملاً هجيناً ينشر العنف والسواد ويتضمن اصواتاً والحاناً "غريبة" اثارت الاستهجان والذهول. إن العبث بأنشودة رائعة سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الامل والصمود والعنفوان وتحويلها الى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس. ثالثاً: سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها وبوجه كل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة. وفي هذا الإطار، إتصلنا بالسيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني اكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا وإستعدادها للإنضمام إلينا في أي إجراء قضائي قد نتخذه لوقف هذا التعدي. وفي جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي بكافة محطات التلفزة اللبنانية التوقف فورا عن بث هذه العمل السوداوي حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني في هذا الزمن البائس .. مكتب السيدة ماجدة الرومي بالوكالة المحامي نبيل البستاني. @awadelroumi ‏#magidaelroumi ‏#magida_el_roumi‎ ‏#magidaelroumi ‏#magida ‏#MajidaElRoumi ‏#magida_el_roumi ‏#lebanon #بيروت_ست_الدنيا #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان