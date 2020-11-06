ماجدة الرومي تلجأ إلى القضاء بسبب أغنية “يا بيروت”.. وأسرة نزار قباني تتضامن معها

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، فى بيانًا لها ، عن مقاضاتها إحدى الفرق الغنائية بعد أن استولت على أغنيتها الشهيرة “يا بيروت”.

وقالت “الرومي” في بيان صحفي عبر مكتبها الإعلامي: “كثرت في المرحلة الأخيرة أعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم Kimaera على التصرف دون أي حق أو إذن بأغنية يا بيروت ، عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض المحطات اللبنانية إلى بثه، واستغلالها تجاريا، حول هذا الموضوع نبدي ما يلي:

أولا: تشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعديا اضحا وصارخا على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/1999 لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنها الكبير الموسيقار جمال سالمة بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي.

ثانياً: لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية، فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها عملاً هجيناً ينشر العنف والسواد ويتضمن أصواتاً وألحاناً غريبة أثارت الاستهجان والذهول” ، كما إن العبث بأنشودةٍ رائعةٍ سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الأمل والصمود والعنفوان وتحويلها إلى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس.

ثالثا: سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوي القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والمقيمين عليها” ، وأوضح البيان: “وفي هذا الإطار، اتصلت بنا السيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وأكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا واستعدادها للانضمام إلينا في أي إجراء قانوني قد نتخذه لوقف هذا التعدي”.

واختتم البيان: “في جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي بكافة محطات التلفزة اللبنانية التوقف فوراً عن بث هذا العمل السوداوي حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني في هذا الزمن البائس”.