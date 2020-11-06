ماجدة الرومي تلجأ إلى القضاء بسبب أغنية “يا بيروت”.. وأسرة نزار قباني تتضامن معها

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، فى بيانًا لها ، عن مقاضاتها إحدى الفرق الغنائية بعد أن استولت على أغنيتها الشهيرة “يا بيروت”.

وقالت “الرومي” في بيان صحفي عبر مكتبها الإعلامي: “كثرت في المرحلة الأخيرة أعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم Kimaera على التصرف دون أي حق أو إذن بأغنية يا بيروت ، عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض المحطات اللبنانية إلى بثه، واستغلالها تجاريا، حول هذا الموضوع نبدي ما يلي:

أولا: تشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعديا اضحا وصارخا على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/1999 لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنها الكبير الموسيقار جمال سالمة بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي.

ثانياً: لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية، فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها عملاً هجيناً ينشر العنف والسواد ويتضمن أصواتاً وألحاناً غريبة أثارت الاستهجان والذهول” ، كما إن العبث بأنشودةٍ رائعةٍ سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الأمل والصمود والعنفوان وتحويلها إلى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس.

ثالثا: سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوي القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والمقيمين عليها” ، وأوضح البيان: “وفي هذا الإطار، اتصلت بنا السيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وأكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا واستعدادها للانضمام إلينا في أي إجراء قانوني قد نتخذه لوقف هذا التعدي”.

واختتم البيان: “في جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي بكافة محطات التلفزة اللبنانية التوقف فوراً عن بث هذا العمل السوداوي حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني في هذا الزمن البائس”.

 

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جونية في 2020/11/6 بيان صادر عن مكتب السيدة ماجدة الرومي… كثرت في المرحلة الأخيرة اعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم "Kimaera" على التصرف دون أي حق أو إذن باغنية "يا بيروت" وإستغلالها تجارياً عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه، فحول هذا الموضوع نبدي ما يلي: أولاً: تشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعدياً واضحاً وصارخاً على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ1999/4/3لكل من مؤلف الأغنيةالراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنهاالكبير الموسيقار جمال سلامة بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي. ثانياً: لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها عملاً هجيناً ينشر العنف والسواد ويتضمن اصواتاً والحاناً "غريبة" اثارت الاستهجان والذهول. إن العبث بأنشودة رائعة سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الامل والصمود والعنفوان وتحويلها الى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس. ثالثاً: سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها وبوجه كل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة. وفي هذا الإطار، إتصلنا بالسيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني اكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا وإستعدادها للإنضمام إلينا في أي إجراء قضائي قد نتخذه لوقف هذا التعدي. وفي جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي بكافة محطات التلفزة اللبنانية التوقف فورا عن بث هذه العمل السوداوي حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني في هذا الزمن البائس .. مكتب السيدة ماجدة الرومي بالوكالة المحامي نبيل البستاني. @awadelroumi ‏#magidaelroumi ‏#magida_el_roumi‎ ‏#magidaelroumi ‏#magida ‏#MajidaElRoumi ‏#magida_el_roumi ‏#lebanon #بيروت_ست_الدنيا #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان

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