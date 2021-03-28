مؤشر بورصة العراق يستقر في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات الأحد

مؤشر بورصة العراق يستقر في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد،مستهل تعاملات الأسبوع، وانخفض مؤشر بورصة العراق بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 586.5 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 297.6 مليون سهم، بقيمة 347.10 مليون دينار عبر تنفيذ 428 صفقة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 37 شركة، ارتفع منها 8 شركات، وانخفضت 16 شركة، بينما استقرت أسعار 15 شركة دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، مليون سهم بقيمة بلغت 2 مليون دينار، من خلال تنفيذ 7 صفقات على أسهم 5 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 6 مليون سهم بقيمة بلغت مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة على أسهم شركة واحدة.

الشركات الأكثر ربحية

– الخير للاستثمار المالي.

-صناعة وتجارة الكرتون

-اسماك الشرق الأوسط.

الشركات الأكثر خسارة

-المصرف المتحد.

-مصرف العطاء الاسلامي.

مصرف الموصل.