مؤشر بورصة العراق يرتفع 1.5٪ في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت السوق العراقية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.

وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.56٪ ليصل إلى مستوى 508.03 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 739.29 مليون سهم بقيمة 1.39 مليار دينار، عبر تنفيذ 569 صفقة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 26 شركة، ارتفع منها 7 شركات، وانخفضت 6 شركات،بينما استقرت أسعار 13 شركة دون تغيير.

يذكر أن اليوم، هو أخر أيام التداول ببورصة العراق خلال العام الجاري، على أن يعاود التداول مجددا يوم الأحد 3 يناير المقبل.