مؤشر بورصة العراق يرتفع 1.5٪ في ختام تعاملات الخميس

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت السوق العراقية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.
وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.56٪ ليصل إلى مستوى 508.03 نقطة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 739.29 مليون سهم بقيمة 1.39 مليار دينار، عبر تنفيذ 569 صفقة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 26 شركة، ارتفع منها 7 شركات، وانخفضت 6 شركات،بينما استقرت أسعار 13 شركة دون تغيير.
يذكر أن اليوم، هو أخر أيام التداول ببورصة العراق خلال العام الجاري، على أن يعاود التداول مجددا يوم الأحد 3 يناير المقبل.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بسبب التزوير.. التطبيعية توقف البطاقات التعريفية

اخر الاخبار

هل ينقذ تخفيض “الدينار” الاقتصاد العراقي من الغرق؟

اخر الاخبار

التطبيعية تعلن إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين بسبب التزوير

اخر الاخبار

لمواجهة كورونا.. العراق يعلن عن أجراء جديد مع إيران

اخر الاخبار

في عيد ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة جورج وسوف

اخبار العراق

مؤشر بورصة العراق يرتفع 1.5٪ في ختام تعاملات الخميس

اخبار الاردن

مصر والعراق والأردن يبحثون إنشاء مدينة اقتصادية