مؤشرات التداول في السوق العراقية اليوم الاثنين

المستقلة/ أمل نبيل/ يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة العراقية 105 شركة، تم التداول على 22 شركة منها خلال تعاملات اليوم الأثنين، وانخفضت أسهم 9 شركات فيما ارتفعت أسعار 4 أسهم.

وبلغ عدد اسهم الهيئة العامة 8، فيما بلغ عدد الشركات غير المتداولة 41 شركة.

بلغت قيمة التداول 509.13 الف دينار بعد التداول على 744.61 الف سهم.

أغلق مؤشر الأسعار اي اس اكس60 على 477.09 نقطة مقابل 480.70 نقطة بنهاية تعاملات الأحد، بنسبة تراجع 0.75%.

يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الأوقاف المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي 34 شركة.

الشركات الأكثر ربحية:

1- دار السلام للتأمين.

2- مصرف ايلاف الاسلامي.

3- الأمين للتأمين.

الشركات الأكثر خسارة

1-مصرف الموصل.

2- مصرف العطاء الاسلامي

3- مصرف بغداد.