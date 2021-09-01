مؤسسة الشهداء تعمل على تطوير ستراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين

المستقلة /- تعمل مؤسسة الشهداء على تطوير ستراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين، لاسيما ضمن المقابر الجماعية، مؤكدة تنسيقها مع الجهات الدولية لحل ملف الاختفاء القسري.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الحكومة تعكف حاليا على اعداد مسودة قانون الاختفاء القسري من اجل احالته إلى البرلمان لإقراره خلال المدة المقبلة”.

واضاف ان “المسودة تعد جزءا من الالتزام الدولي للعراق بهذا المجال”، مؤكدا “مساعي المؤسسة الجادة والحثيثة لتطوير ستراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين لاسيما ضمن المقابرالجماعية المنتشرة في البلاد”.

المندلاوي عد الاختفاء القسري “من الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وهو ما دعا المجتمع الدولي العام 2006، الى صياغة اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، منوها بان “العراق من الدول المؤسسة للاتفاقية”.

واشار الى ان “المؤسسة بجميع دوائرها، تؤكد من خلال عملها على أهمية قوانين العدالة الانتقالية التي تنفذ بنودها المؤسسة استنادا الى القانون رقم 2 لسنة 2016 لتحقيق الانصاف للضحايا وذويهم ممن مورست بحقهم جرائم الاختفاء القسري”.

مدير دائرة شهداء ضحايا الارهاب، كشف في السياق ذاته عن ان “مصير 22 ألف مواطن كوردي فيلي ضمن عشرات الآلاف ممن هجرهم النظام المقبور الى ايران بداية ثمانينيات القرن الماضي، ما زال مجهولا حتى الان، وهم مسجلون لدى المؤسسة ومفوضية حقوق الإنسان من اجل تدويل قضيتهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بعد ان صوت عليه البرلمان قبل عام.. الصحة تضع هيكلية الضمان الصحي

اخبار العراق

مؤتمر يدعو الى تطبيق قانون تعويضات ضحايا الارهاب من الايزيديين

اخبار الاردن

الأردنيون يودعون الحظر بأنواعه كافة للمرة الأولى منذ 15 شهرا

اخبار العراق

مؤسسة الشهداء تعمل على تطوير ستراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين

اخر الاخبار

زيادة الدهون الحشوية تنذر بخطر الإصابة بمضاعفات مزمنة

اخر الاخبار

رياضة : المنتخب الهولندي يخوض مواجهة قوية امام نظيره النرويجى

اخر الاخبار

تطبيق “تلجرام” للتراسل الفورى يكسر حاجز المليار مستخدم

اخر الاخبار

تطبيق “تلجرام” للتراسل الفورى يكسر حاجز المليار مستخدم

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع مخزونات الخام الامريكي

اخر الاخبار

ارتفاع الكوليسترول بالدم ينذر بنتائج صحية خطيرة منها النوبات القلبية

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تؤكد ان “التصويت الخاص” سيكون حصراً بالبطاقة البايومترية

اخر الاخبار

“تدريبات على القسوة” حين تعاقب المرأة المجتمع

اخبار العراق

ناصرية تحتفل بمرور  152 عاما على تاسيسها

اخبار السعودية

استهداف مطارا جنوب السعودية بطائرة مسيرة

اخبار العراق

ذي قار تنظم ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية

اخبار العراق

كينغستون ديجيتال تطرح أقراص التخزين ذات السرعات القياسية

اخبار العراق

صحفيات العراق يستنكرن محاولة اغتيال الصحفية حميدة السعدي