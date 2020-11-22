ليفربول يصعق ليستر بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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(المستقلة) فاز ليفربول بثلاثية دون رد على ضيفه ليستر سيتي، مساء الأحد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 وسجل مدافع ليستر جون إيفانز الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

واختتم روبرتو فيرمينو ثلاثية ليفربول في الدقيقة 86.

 ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر توتنهام.

في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع، بعدما كان يتصدر الترتيب قبل انطلاق هذه الجولة.

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