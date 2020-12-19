ليفربول يسحق كريستال بالاس بسباعية في الدوري الإنجليزي

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(المستقلة) حقق ليفربول فوز عريضا بنتيجة 7-0 على مضيفه كريستال بالاس، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من تاكومي مينامينو في الدقيقة 4، وساديو ماني في الدقيقة 36، وروبرتو فيرمينو (هدفين) في الدقيقتين 44 و68، وجوردان هندرسون في الدقيقة 52، ومحمد صلاح (هدفين) في الدقيقتين 81 و84.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما بفارق 6 نقاط على توتنهام الذي يلعب مساء الغد أمام ليستر سيتي في الجولة ذاتها.

في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الـ12 مؤقتا لحين استكمال الجولة.

 

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