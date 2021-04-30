ليفربول يستهدف ضم مدافع يوفنتوس

المستقلة/- يسعى ليفربول للتعاقد مع مدافع يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي إيطالي.

وعانى الريدز هذا الموسم من أزمة دفاعية كبرى، بسبب كثرة الإصابات طويلة المدى في الخط الخلفي.

ووفقا لصحيفة “ليفربول إيكو”، فإن الريدز يتطلعون للتعاقد مع التركي ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس، خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديميرال، يحظى أيضًا باهتمام إيفرتون وتوتنهام، بالإضافة إلى مانشستر سيتي.

لكن رغم اهتمام العديد من كبار أوروبا باللاعب التركي، لم يصل يوفنتوس أي عرض رسمي بشأنه، حتى الآن.

وكان النادي الإيطالي قد رفض كل العروض التي قُدمت لديميرال، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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