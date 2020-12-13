ليفربول يعادل فولهام بصعوبة في الدوري الإنجليزي

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(المستقلة) تعادل ليفربول مع مضيفه فولهام بهدف لمثله، مساء الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 وسجل بوبي ديكوردوفا ريد هدف فولهام في الدقيقة 25، وأحرز محمد صلاح هدف تعادل ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

 وبهذه النتيجة أهدر ليفربول فرصة الانفراد بالصدارة، بعد تعادل توتنهام مع كريستال بالاس في وقت سابق، ليظل في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف خلف “السبيرز”.

في المقابل ارتفع رصيد فولهام إلى 8 نقاط في المركز الـ17.

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