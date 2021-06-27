ليفربول يتحرك لضم نجم فرنسا

المستقلة/- قدم نادي ليفربول عرضا رسميا لضم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الدولي الفرنسي أمضى 6 مواسم ناجحة داخل ملعب أليانز أرينا، لكنه يرغب في تحقيق حلمه باللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي، لا سيما في ظل رفضه العرض المقدم له من البايرن لتجديد عقده.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن بلوغ عرض الريدز حوالي 35 مليون يورو لضم صاحب الـ25 عاما.

وقابل النادي الألماني العرض الإنجليزي بالرفض، مطالبا مسؤولي ليفربول برفعه إلى 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرا برغبة كومان في الحصول على راتب لا يقل عن زميله الألماني ليروي ساني، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع البايرن.

ويأتي اهتمام ليفربول بضم كومان، رغم امتلاك المدرب الألماني يورجن كلوب لاعبين مميزين يلعبون في مركز الجناح الهجومي، أمثال محمد صلاح، ساديو ماني وديوجو جوتا.

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