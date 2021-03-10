ليفربول ضد لايبزيج.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ليفربول ضد ضيفه لايبزيج، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في المجر بدلا من ملعب لايبزيج الألماني، في ظل القيود التي تفرضها ألمانيا على الوافدين من بريطانيا، بسبب الإصابات بفيروس كورونا، وانتهى اللقاء بفوز الليفر 2-0.

كذلك يقام الإياب، الذي يستضيفه ليفربول، في نفس الملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابست، لنفس السبب.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports Premium 2

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد لايبزيج