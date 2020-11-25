ليفربول ضد أتالانتا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
(المستقلة) يستضيف ليفربول نظيره أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات محققا العلامة الكاملة، فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتالانتا في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.
وتذاع المباراة على قناة BeIn Sports HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.
تشكيل ليفربول المتوقع
حارس المرمى: أليسون
خط الدفاع: ويليامز – فابينيو – ماتيب – روبرتسون
خط الوسط: ميلنر – فينالدوم – جونز
خط الهجوم: ماني – صلاح – جوتا
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