ليفربول ضد أتالانتا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) يستضيف ليفربول نظيره أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات محققا العلامة الكاملة، فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتالانتا في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

وتذاع المباراة على قناة BeIn Sports HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

تشكيل ليفربول المتوقع

حارس المرمى: أليسون

خط الدفاع: ويليامز – فابينيو – ماتيب – روبرتسون

خط الوسط: ميلنر – فينالدوم – جونز

خط الهجوم: ماني – صلاح – جوتا